Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. Il Portogallo , guidato dalla sua esperienza e dal suo talento, è riuscito a superare la Slovenia in una partita tesissima conclusasi ai calci di rigore dopo un pareggio senza reti nei tempi regolamentari e supplementari. L'asso portoghese ha prima sbagliato un rigore cruciale nell'extra-time, poi si è riscattato nella lotteria dei rigori, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Tuttavia, il vero eroe della serata è stato il portiere Diogo Costa , che ha parato ben tre tiri dagli undici metri, regalando ai lusitani la qualificazione ai quarti di finale contro la Francia .

Oblak ferma Ronaldo, ma non il Portogallo

Fin qui non è stato un Europeo semplice per Cristiano Ronaldo. Dopo l'errore con l'Austria nell'Europeo 2016, l'attaccante portoghese ha sbagliato nuovamente dagli undici metri, diventando il primo giocatore a sbagliare due rigori nella stessa competizione continentale. Jan Oblak, portiere della Slovenia e suo vecchio rivale nei derby di Madrid, ha avuto la meglio ai supplementari, ma alla fine a far festa è stato il Portogallo.