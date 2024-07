Ogni promessa è un debito: nuovo look detto e fatto per il terzino del Chelsea protagonista assoluto nella Spagna vincitrice di Euro2024

Lo aveva promesso: "In caso di vittoria della Spagna ad Euro2024, mi tingo i capelli di rosso". Ed il terzino della Roja Marc Cucurella ha mantenuto la parola data. Poco fa, infatti, ha pubblicato sui social alcune fotografie che mostrano il nuovo look della sua folta chioma riccia, ora tinta di rosso.

Cucurella, una rivelazione ad Euro 2024

Marc Cucurella è stata una delle rivelazioni di Euro2024. La squadra di Luis de la Fuente ha vinto il torneo dopo un percorso praticamente perfetto, ed il difensore di proprietà del Chelsea, ha giocato un ruolo fondamentale in questa vittoria. Sempre titolare nelle partite importanti, il terzino ha dimostrato il suo valore sul campo, contribuendo in modo significativo al successo della Spagna, totalizzando 6 partite ed un assist. Durante la rassegna tedesca, Cucurella ha vinto la concorrenza di Grimaldo, che aveva disputato una stagione sontuosa con il Bayer Leverkusen. Nonostante le ottime prestazioni del compagno di reparto, è riuscito ad emergere come titolare, grazie alla sua determinazione ed alle sue prestazioni costanti. Ed adesso finalmente il meritato riposo, con un nuovo look rosso fuoco.