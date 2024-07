Euro 2024, Lahm sicuro: “Fischi a Cucurella? Sciocchi”

Stasera va in scena la finalissima di Euro 2024 tra Spagna ed Inghilterra . Un match tra due Nazionali fortissime, che regaleranno spettacolo ai 70 mila tifosi dell'Olympia Stadion di Berlino. Non ci saranno solo inglesi e spagnoli sugli spalti, ma tra i presenti anche i tedeschi. Già, proprio loro che a Monaco di Baviera, durante Spagna-Francia hanno fischiato dall'inizio alla fine Marc Cucurella . Il terzino spagnolo è infatti “accusato” di aver toccato con la mano all'inizio del secondo tempo supplementare la conclusione di Musiala, nel quarto di finale contro la Germania. Come andrà stasera? Chissà...

A proposito di fischi, sull'argomento è tornato Philipp Lahm , parlandone ai microfoni dei media tedeschi. L'ex calciatore del Bayern, oggi a capo del comitato organizzatore di Euro 2024 ha detto: “I fischi a Cucurella? All'inizio l'ho trovato divertente, ma a un certo punto ho pensato che fossero sciocchi. Per tutta la partita sono stati estenuanti”. E se lo dice un tedesco come lui... c'è poco da aggiungere.

La promessa di Cucurella

Da giorni insomma, Cucurella è al centro dell'attenzione. La domanda sull'episodio del tocco di mano gli è stata posta anche ieri dai media spagnoli. “Il pallone ha colpito la mia mano, ma sono rimasto tranquillo -ha detto il terzino- perché l’arbitro ha subito detto no, no, no, che non era nulla, quindi sono stato meglio. Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, ok… non era mano”. Poi fa una promessa: “Se vinco l'Europeo mi tingo i capelli di rosso”.