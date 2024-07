Kroos e la mano di Cucurella: “Taylor avrebbe dovuto almeno guardarla”

L'ex Real Madrid e Bayern Monaco ritiene che l'arbitro inglese non volesse assegnare un rigore. Secondo Toni è per questo che Taylor non si è rivolto al monitor VAR.

Toni Kroos, da poco ritiratosi dal calcio, ha dichiarato nel suo podcast "Einfach mal Luppen" di essersi arrabbiato quando, al termine del quarto di finale dell'Europeo Spagna-Germania, ha visto la mano di Cucurella.

Le parole di Kroos — "Fino ad oggi ero contento - svela Kroos -... Non l'ho visto affatto, non ero in grado di vedere che si trattasse di un fallo di mano relativamente chiaro, quindi non ero arrabbiato con l'arbitro in quel momento. Naturalmente, poi ho prestato attenzione all'arbitro. Lui era dell'idea che non dovesse nemmeno guardare".

Ancora Kroos: "Mi sono arrabbiato solo quando l'ho visto dopo, così... lasciamo le cose come stanno. In campo ho sbagliato a fidarmi di lui (l'arbitro Anthony Taylor, nda). Credo che avrebbe dovuto almeno guardarlo. Ma credo che il problema fosse che sapeva che se l'avesse guardato, avrebbe dovuto darlo. E ho avuto la sensazione che non volesse necessariamente darlo in una partita come quella".

"Gli arbitri stessi - conclude l'ex Real Madrid e Bayern Monaco - non sanno al 100% quale sia l'interpretazione. Alla fine non abbiamo potuto fare altro che accettarla".

Il bilancio di Toni con la Germania — Kroos ha concluso il capitolo in Nazionale dopo 114 presenze e 17 gol. La sua gara d'esordio fu il 3 marzo 2010 in un match perso con l'Argentina 1-0 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.