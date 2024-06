Kroos: “Smetto ma resto nel calcio, lavorerò nelle giovanili del Real”

È ormai risaputo, Toni Kroos al termine dell' Europeo appenderà definitivamente le scarpe al chiodo. Fin qui il centrocampista tedesco ha disputato l'ennesima stagione di alto livello con la maglia del Real Madrid , conclusa con il trionfo in Liga e in Champions League . Un eventuale successo nella kermesse continentale con la propria Nazionale, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una carriera fantastica.

Kroos: "Smetto, ma resto nel calcio"

Quale sarà il futuro di Toni Kroos? La risposta è arrivata nell'intervista concessa dall'ormai ex calciatore del Real Madrid al The Kicker: "Mi fermo perché voglio semplicemente essere ricordato come il 34enne Toni Kroos, che alla fine ha giocato la sua migliore stagione con il Real. L'ho fatto. Considero un complimento il fatto che molte persone pensino che questo momento stia arrivando troppo presto".