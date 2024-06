Real Madrid, El Pajarito Valverde eredita la maglia n°8 di Toni Kroos

Kroos: "La mia numero 8 a Valverde"

"Resta, Toni, resta" è stato il coro che la folla, presente a piazza Cibeles a Madrid, ha intonato durante la parata sul bus scoperto. Il calciatore tedesco ha poi preso la parola dal palco allestito per l'evento: "Grazie mille per tutto l'aiuto e per l'amore che mi avete dato in questi dieci anni. Sono stati indimenticabili per me e per la mia squadra. Non sono solo giocatori incredibili, ma anche persone eccezionali. La mia casa sarà sempre qui", ha dichiarato prima di chiamare e abbracciare Valverde.