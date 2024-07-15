Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Europeo in finale contro l'Inghilterra ha elogiato enormemente Rodri: "Ora dategli il Pallone d'Oro, grazie!".

Sergio Pace

La richiesta a gran voce del ct della Spagna, Luis De La Fuente, è arrivata direttamente dalla conferenza stampa post finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra. Il commissario tecnico della Roja, fresco di titolo europeo dopo la vittoria per 2-1 ottenuto contro gli inglesi, si è detto estremamente soddisfatto del percorso fatto dai suoi ragazzi. E su Rodri, uno dei leader delle Furie Rosse, De La Fuente è stato parecchio chiaro...

Rodri, centrocampista della Spagna, con il premio di miglior giocatore di Euro 2024. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

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Luis De la Fuente (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De La Fuente lo chiede a gran voce: "Rodri da Pallone d'Oro subito"

"Il Pallone d'Oro a Rodri ora, per favore!". Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, si è espresso così sul suo leader in mezzo al campo in conferenza stampa dopo la finale europea vinta contro l'Inghilterra. Il centrocampista spagnolo, in forza al Manchester City di Pep Guardiola, è stato eletto il miglior calciatore di Euro 2024.

Rodri, centrocampista della Spagna, festeggia la conquista dell'Europeo. (Foto di Lars Baron/Getty Images)
Rodri, centrocampista della Spagna, festeggia la conquista dell'Europeo. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Un riconoscimento importante per un calciatore che ha abbinato quantità e qualità a profusione elevata, contribuendo in maniera significativa all'ottima e vincente campagna della Spagna in Germania. E ora per Rodri potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Che sia davvero lui adesso il favorito per il Pallone d'Oro 2024?

Rodri, centrocampista della Spagna, festeggia la conquista dell'Europeo. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)
Rodri, centrocampista della Spagna, festeggia la conquista dell'Europeo. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

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