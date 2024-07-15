La richiesta a gran voce del ct della Spagna, Luis De La Fuente, è arrivata direttamente dalla conferenza stampa post finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra. Il commissario tecnico della Roja, fresco di titolo europeo dopo la vittoria per 2-1 ottenuto contro gli inglesi, si è detto estremamente soddisfatto del percorso fatto dai suoi ragazzi. E su Rodri, uno dei leader delle Furie Rosse, De La Fuente è stato parecchio chiaro...

Luis De la Fuente (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De La Fuente lo chiede a gran voce: "Rodri da Pallone d'Oro subito"

"Il Pallone d'Oro a Rodri ora, per favore!". Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, si è espresso così sul suo leader in mezzo al campo in conferenza stampa dopo la finale europea vinta contro l'Inghilterra. Il centrocampista spagnolo, in forza al Manchester City di Pep Guardiola, è stato eletto il miglior calciatore di Euro 2024.

Rodri, centrocampista della Spagna, festeggia la conquista dell'Europeo. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Un riconoscimento importante per un calciatore che ha abbinato quantità e qualità a profusione elevata, contribuendo in maniera significativa all'ottima e vincente campagna della Spagna in Germania. E ora per Rodri potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Che sia davvero lui adesso il favorito per il Pallone d'Oro 2024?