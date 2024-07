Toni Kroos , il leggendario centrocampista tedesco, ha ufficialmente appeso le scarpette al chiodo, segnando la fine di un'era nel calcio mondiale e, in particolare, nel Real Madrid . Questa decisione ha lasciato un vuoto significativo, non solo tra i tifosi, ma anche tra i suoi ormai ex compagni di squadra, in particolare Federico Valverde .

Valverde: "Kroos è il mio idolo"

Valverde, che ha condiviso il centrocampo con Kroosper diverse stagioni, non ha nascosto il suo dispiacere per il ritiro del suo idolo. In una recente intervista al The Residency, Valverde ha dichiarato: “Quando parlo di Toni, sono sempre a corto di parole. Giocare con lui è stato un sogno diventato realtà per me e mi dispiace molto che se ne vada nel momento migliore, ma come ho detto prima, questo dimostra quanto sia professionale. Fuori dal campo è ancora meglio perché come persona è incredibile. Un esempio per me in ogni aspetto. È il mio idolo”.