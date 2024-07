Colombia, Cordoba attacca: “Argentina? Fortunata…”

Duro attacco dell'attaccante colombiano del Krasnodar, che in un'intervista a ESPN Colombia, ha definito gli argentini fortunati. Accuse anche verso l'arbitro, reo, a suo dire, di non aver concesso un rigore ai Cafeteros.

Emanuele Giacometti 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 16:57)

La Nazionale colombiana non ha ancora digerito la sconfitta in finale con l'Argentina in Copa America. I Cafeteros sono stati superati solamente ai tempi supplementari, 1-0, da un gol dell'interista Lautaro Martinez dopo una gara non bella, dove ha dominato la tattica. Tra i colombiani c'è chi è convinto che l'Albiceleste sia stata solo fortunata.

Argentina-Colombia, il commento di Cordoba — Intervistato da ESPN Colombia, l'attaccante del Krasnodar Jhon Cordoba ha commentato con queste parole: “La Colombia ha giocato meglio dell'Argentina. Loro sono stati fortunati, noi no, Hanno vinto la competizione, ma non dobbiamo prendercela. Come squadra abbiamo fatto bene e non vogliamo stare qui a recriminare. Le finali sono partite combattute, si segnano pochi gol. L'Argentina cercava di andare ai rigori, ma hanno trovato questo gol all'ultimo minuto".

Cordoba e quel rigore... — Nel corso della gara ci sono stati anche scontri duri a centrocampo e in area di rigore. Un contatto in area argentina Mc Allister-Cordoba è stato giudicato regolare dall'arbitro. Un episodio, che ha fatto andare su tutte le furie i colombiani e che a loro dire ha inciso non poco sull'esito finale. “Non ci siamo spiegati ancora alcune cose. Il rigore - spiega Cordoba- l'abbiamo visto tutti, era palese, ma l'arbitro ha visto qualcos'altro e forse questo episodio -conclude- avrebbe cambiato le cose".