Chi riuscirà a fermare questo Real Madrid ? Praticamente impossibile se si vanno a vedere le ultime 38 partite dei Blancos di Carlo Ancelotti . Vinicus Junior e compagni non hanno fatto registrare nessun ko. Insomma, la quasi perfetta macchina "galattica" non conosce sosta e viaggia ad alti ritmi.

Real Madrid imbattuto nelle ultime 38 gare

Un ruolino di marcia impressionante, il Real Madrid non ha mai perso nelle ultime 38 gare. Così Rodrygo: "38 partite sono tante e tutto può succedere. Ma vogliamo continuare così e non perdere durante la stagione". Sull'amico e collega Vinicius Junior ha detto: "Vini? C’è un ottimo clima, c’è molto rispetto tra tutti e vogliamo lo stesso obiettivo. Spettacolare l'assist di Vini, come quello di Modrić. Vini sta migliorando sempre di più in questo particolare e lo ringrazio per il suo aiuto".