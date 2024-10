Derby di Madrid infinito, il Benfica dell’ex Real Di Maria punisce l’Atletico

Il Derby di Madrid infinito: l'ex Real Angel Di Maria trascina il suo Benfica nel successo in Champions League contro l'Atletico Madrid

Il d erby di Madrid lascia strascichi. Dopo il pari e le tensioni del Wanda Metropolitano, Real e Atletico cadono in trasferta nella 2ª giornata di Champions League . Il Lille supera di misura i blancos grazie ad un calcio di rigore di Jonathan David ; i colchoneros, invece, rimediano quattro gol dal Benfica dell'ex Real Angel Di Maria , a segno nel poker del Da Luz.

4° gol all'Atletico Madrid

Per Angel Di Maria quella contro l'Atletico non era una gara come tutte le altre, visti i suoi trascorsi nelle file del Real Madrid. Con i blancos (2010-2014) il centrocampista argentino ha messo a segno tre reti contro i colchoneros tra Liga e Copa del Rey. La 4ª è arrivata con la maglia del Benfica. La miglior prestazione del Fideo contro la sponda biancorossa della capitale spagnola resta però quella nella finale di Champions League 2013-2014, quando ai supplementari con le sue incursioni e le sue galoppate confezionò il gol del 2-1, di Bale, spianando la strada alle merengues che conquistarono la DecimaCoppa dei Campioni dopo 12 anni di astinenza.