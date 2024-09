1-1 nel derby di Madrid tra Atletico e Real, Correa risponde a Militao: un derby che passerà alla storia come derby della vergogna per gli eventi extra-campo

Vincenzo Bellino Redattore 30 settembre 2024 (modifica il 30 settembre 2024 | 09:34)

Finisce 1-1 il big match dell'ottava giornata di Liga, 1-1 tra Atletico e Real nel derby di Madrid. Una stracittadina contrassegnata dalle polemiche e dalle tensioni scaturite dopo il vantaggio dei blancos firmato da Militao. Sospesa per 15' per il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi dell'Atletico Madrid, alla ripresa i colchoneros sono riusciti ad agguantare il pari al 95' con Correa.

Militao apre, Correa beffa Ancelotti — Non è stato un derby indimenticabile, probabilmente lo diventerà per quanto accaduto al di fuori del rettangolo verde di gioco. Primo tempo molto tattico, difese attente, Real e Atletico si affidano principalmente alle giocate dei singoli per tentare di stappare la gara. Ci prova all'inizio Julian Alvarez ma la conclusione dell'ex City viene sventata da Courtois; i blancos tentano la fortuna dalla lunga distanza, gli esiti però non sono migliori degli avversari. Oblak fa buon guardia sui tentativi di Valverde e Bellingham.

Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Modric serve Vinicius che va via a Molina e mette in area un cross che rotola sui piedi di Militao; il difensore brasiliano raccoglie il suggerimento del connazionale e scarica un bolide, leggermente deviato, che non lascia scampo a Oblak.

Dopo lo stop di 15' per lancio di accendini in campo da parte dei tifosi dell'Atletico, la gara riprende e i padroni di casa nel finale trovano il gol del pari col neo-entrato Correa. La rete viene in un primo momento annullata per fuorigioco dell'argentino, servito da un lancio di Galan, poi convalidata. Al 99' si fa espellere anche Marcos Llorente per un brutto fallo su Fra Garcia, ma il punteggio non si schioda più dall'1-1.

Il derby della vergogna — Le azioni di campo passano in secondo piano. Il primo derby della stagione tra Real e Atletico passerà alla storia come quello della vergogna. Successivamente al gol di Militao, il portiere dei blancos, doppio ex della sfida, Thibaut Courtois è stato vittima di un lancio di oggetti in campo (accendini) da parte dei tifosi colchoneros.

Dopo un annuncio andato a vuoto dello speaker di casa, il direttore di gara, d'accordo con i due club, decide di interrompere la sfida. Koke, Simeone e Gimenez vanno a colloquio con i tifosi nel tentativo di calmare gli animi, mentre la gara viene sospesa. Oltre il danno, anche la beffa, ne vien fuori un derby rovinato dalle vicende extra-campo e che non accontenta nessuna delle due squadre. Il Barcellona, nonostante il ko con l'Osasuna (4-1), mantiene 3 punti sul Real e 5 sull'Atletico.