Attesa spasmodica a Madrid per il gran derby tra Atlético e Real , in programma domenica sera alle ore 21 al Civitas Metropolitano. Il match tra i Colchoneros del Cholo Simeone e i Blancos di Carlo Ancelotti è valevole per la sesta giornata della Liga. L'ex attaccante cileno dell'Inter (tra le altre), Ivan Zamorano , ad AS ha espresso le sue sensazioni sul derby di Madrid, analizzando lo stato di forma delle due squadre.

Insomma, in caso di vittoria dell'Atlético sarà sorpasso. Viceversa, un successo del Real aumenterebbe il distacco tra le due squadre e rivali cittadine. Un derby tutto da seguire, con Kylian Mbappé che sarà costretto a saltare l'appuntamento. La stella francese ex Paris Saint-Germain, a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, dovrà stare fermo per le prossime tre settimane. Mbappé salterà così il derby contro l'Atlético e almeno altre due partite. Il suo rientro è previsto per la gara contro il Milan in Champions League il prossimo 5 novembre.

L'ex attaccante dell'Inter non dimentica anche il suo passato al Siviglia, club che gli ha permesso di misurarsi con il campionato spagnolo. In questo periodo la società non se la sta passando proprio bene. Questo il pensiero di Zamorano: "Ho molto amore per il Siviglia e sono molto grato a loro perché mi hanno dato l'opportunità di giocare in Spagna. Mi rattrista la situazione sportiva che sta attraversando, e ovviamente i contrasti istituzionali non aiutano, con la guerra tra Del Nido, che conosco, e suo figlio. Spero che il padrone dell’Europa League, che è cresciuto moltissimo come club da quando giocavo lì, diventando un grande in Spagna e in Europa, riorienti la sua situazione a tutti i livelli. Un club come il Siviglia serve per altro, non per soffrire".