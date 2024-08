Julian Alvarez, dal derby di Manchester al derby di Madrid?

Il giovane attaccante argentino potrebbe passare dal City all' Atletico, anche se Guardiola non è tanto d'accordo

Julian Alvarez, dal City all'Atletico, la situazione

Julian Alvarez, arrivato al Manchester City dal River Plate nel 2022 con grandi aspettative, ha mostrato sprazzi del suo immenso talento sotto la guida di Pep Guardiola. Tuttavia, l'interesse dell'Atletico Madrid ha scatenato una serie di speculazioni sul futuro del giovane argentino. La squadra di Diego Simeone, nota per il suo stile di gioco combattivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti, potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante per Alvarez. Proprio al tecnico catalano, nelle scorse ore, è stato chiesto della situazione Julian Alvarez. La risposta è stata lapidaria: "No comment". Questa dichiarazione ha alimentato ulteriormente le voci di un possibile trasferimento, suggerendo che qualcosa potrebbe effettivamente bollire in pentola.