Ten Hag: “Due trofei? Lo United non vinceva da 6 anni”

L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di BBC Sport, direttamente dal ritiro americano dei Red Devils di Los Angeles. Tra uno sguardo al passato e uno al futuro, ecco cosa ha detto il tecnico olandese: "Anche se abbiamo vinto solo due trofei, nei sei anni precedenti lo United era rimasto a secco. Sapevamo che dovevamo cambiare. Abbiamo avviato il progetto e questo è già positivo. Sono cambiate molte cose, tra cui la dirigenza. Sono arrivati nuovi giocatori per migliorare lo spogliatoio e possiamo guardare avanti con fiducia. Tutto questo ci darà una base ancora migliore da cui partire per tornare a vincere".

Ten Hag: “Iniziare bene la stagione, ma conterà la fine...”

“Iniziare bene la stagione è sempre importante, ma è la fine che conta. Abbiamo visto come poi nella prima stagione ci siamo ripresi, abbiamo disputato una stagione di successo con molte partite e due finali. Siamo andati abbastanza lontano in Europa e siamo arrivati terzi in campionato. L'inizio è la base. Se hai un buon inizio, hai poi una base per correre verso una stagione di successo. Ma se non ci riesci, può comunque avere una stagione di successo. Le stagioni sono lunghe e i trofei si vincono sempre ad aprile o maggio -ha concluso-".