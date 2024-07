Manchester United, la nuova maglia si ispira alla stagione 1952/1953

Il design del kit home si caratterizza per una miriade di sfumature di rosso che creano un effetto luminoso unico. Inoltre, la divisa si ispira a una casacca indossata dai Busby Babes nel 1952, realizzata con materiali riflettenti per favorire la visibilità sul campo. All'epoca erano i primi anni in cui le partite serali si giocavano sotto i riflettori.

Sam Handy, SVP Product and Design di Adidas, ha dichiarato: "Il colore rosso è sempre fondamentale per il DNA del club. Nel corso degli anni è stato declinato in molti modi diversi e, per il 2024/25, volevamo fare qualcosa di diverso".