Ten Hag: “Il Man United ha parlato con altri allenatori prima di tenermi”

Il tecnico ha parlato della sua conferma sulla panchina dei Red Devils ai microfoni di NOS Studio Voetbal: "Nei Paesi Bassi, questo non è nemmeno permesso. Poi è vietato parlare con altri allenatori quando c'è ancora un allenatore in carica".

Erik Ten Hag resta al Manchester United, nonostante le tante voci di mercato. "La dirigenza del club è venuta da me mentre ero in vacanza a Ibiza. Si sono presentati all'improvviso alla mia porta e mi hanno detto che volevano continuare con me". Queste sono le recenti dichiarazioni del tecnico olandese, riportate dai colleghi di TMW.