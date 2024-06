Todibo, dal Nizza al Manchester United: ma la Uefa blocca tutto

Secondo quanto riportato dal collega ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'accordo per il trasferimento di Jean-Clair Todibo al Manchester United è attualmente in sospeso ed è altamente improbabile che si concretizzi a causa delle normative UEFA . Per mesi ci sono stati dei colloqui tra le parti coinvolte, alla ricerca di una soluzione che ad oggi non c'è. Inoltre il fatto che Nizza e Manchester United abbiano la stessa proprietà ed entrambe parteciperanno nella prossima stagione all'Europa League, complica ulteriormente la situazione e rende impossibile ottenere l'autorizzazione necessaria per il trasferimento .

Cosa dice il regolamento

Il regolamento Uefa dice che due club appartenenti alla stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione UEFA. Tuttavia, come successo lo scorso anno a Tolosa e Milan, entrambe di proprietà di RedBird, entrambe avrebbero potuto affrontarsi in Europa League nella seconda parte di stagione a patto che non facessero operazioni di mercato tra di loro; non facessero accordi tecnici, commerciali o di cooperazione comune; non usassero database comuni per le proprie operazioni.