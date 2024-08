United, Rashford infortunato: salta il derby col City?

Tra una settimana in Inghilterra inizia la stagione ufficiale con la Community Shield tra United e City. Il tecnico dei Red Devils deve subito fare a i conti con l'infortunio del giovane attaccante. Ce la farà a recuperare?

Emanuele Giacometti 3 agosto 2024 (modifica il 3 agosto 2024 | 10:31)

Un guaio che non ci voleva. Per lui e per il Manchester United. Marcus Rashford si è infatti infortunato nella gara amichevole dei Red Devils contro il Betis, giocata giovedì. L'attaccante si unisce così alla lista che comprendeva anche Yoro e l'ex atalantino Hojlund. Una brutta notizia insomma per il tecnico dello United ten Hag, che stava già pensando al primo impegno stagionale. Sabato infatti, c'è il derby di Community Shield contro il City di Pep Guardiola.

Rashford sull'ottovolante — La carriera di Marcus Rashford è stata a lungo immersa in un costante ottovolante. Alterna stagioni di altissimo livello che potrebbero collocarlo tra i migliori al mondo, ad altre, come per esempio l'anno scorso, in cui il suo livello non gli permette di mantenere il posto da titolare nel Manchester United o di essere convocato per l'Europeo dalla sua nazionale.

Rashford, le parole di ten Hag — Sull'infortunio di Rashford, ten Hag ai media inglesi ha detto: "Non siamo robot. Abbiamo a che fare con esseri umani. La sensazione è che stesse ricominciando a volare dopo le prestazioni contro l'Arsenal e, soprattutto, contro il Betis in questo precampionato. L'ho visto di nuovo con quel sangue agli occhi ed è stato un incubo per l'esordiente Romain Perraud. Soprattutto durante la prima mezz'ora di partita in cui ha segnato l'1-0 dal dischetto e ha regalato a Casemiro il 3-0. Salta il City? Non è grave -ha amesso e concluso ten Hag- speriamo recuperi in fretta”.