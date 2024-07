Ten Hag carica i suoi in vista della prossima stagione: giù le mani da Sancho e fiducia sul recupero di Marcus Rashford

La prossima stagione del Manchester United, che scatterà il 10 agosto con il derby in Community Shield col City, potrebbe essere quella della svolta. Il tecnico Erik ten Hag è fiducioso e punterà solamente su quei calciatori che gli garantiranno il 100% in allenamento e in partita, tra questi dovrebbe rientrare sia Marcus Rashford, sia Jadon Sancho, rientrato dal prestito del Borussia Dortmund.