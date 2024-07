Manchester United, Ten Hag: “Possiamo competere con i migliori”

Il tecnico olandese ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo di contratto fino al giugno 2026: "Vogliamo alzare il livello".

Il Manchester United ha alzato l'asticella con i cambiamenti nella gerarchia calcistica e si trova in una posizione forte per andare avanti. A dichiararlo è il tecnico Erik ten Hag, a meno di una settimana dalla firma del prolungamento del contratto.

Ten Hag è felice a Manchester — Ten Hag ha condotto lo United a un'entusiasmante vittoria nella finale derby di FA Cup contro i detentori del Manchester City. Un successo che ha contribuito a mettere a tacere le speculazioni sul suo posto di lavoro e a salvare in qualche modo una stagione deludente. I Red Devils, infatti, hanno chiuso all’ottavo posto in Premier League (peggior piazzamento di sempre in campionato).

Giovedì Erik ha firmato un nuovo accordo per prolungare la sua permanenza a Old Trafford fino al 2026. Il 54enne olandese vuole riportare i 20 volte campioni d'Inghilterra ai fasti di un tempo.

"Felice? Molto, altrimenti non avrei prolungato il mio contratto", ha dichiarato Ten Hag in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società.

"Ora sono qui per due anni. Come ho detto, sono venuto qui per vincere, per vincere titoli, trofei. Abbiamo vinto due trofei (FA Cup e Coppa di Lega 2022/23), dopo un periodo di astinenza di sei anni, quindi siamo sulla buona strada”.

"Sono molto entusiasta del futuro. Cambiamenti societari? Queste novità portano il club ad essere in una posizione migliore. L'arrivo di una nuova proprietà può aiutarci. Abbiamo messo a punto un processo che abbiamo costruito durante l'estate e siamo in una posizione molto forte per andare a raggiungere i nostri obiettivi".

Da quando il miliardario britannico e presidente di INEOS Jim Ratcliffe ha assunto la direzione delle operazioni calcistiche, Dan Ashworth ha iniziato a lavorare come direttore sportivo. La nuova gerarchia calcistica comprende anche Jason Wilcox, che da aprile è il direttore tecnico del team.

"Siamo molto contenti che nel settore della prima squadra, abbiamo una struttura solida che ci aiuterà in molti modi, come nello scouting e nel reclutamento e nei dipartimenti di medicina - ha detto Ten Hag -. Saranno di grande supporto e questo alzerà il livello. Sono davvero solidali e ci aiuteranno in molti modi".

Gli infortuni hanno dato un duro colpo alla stagione 2023/24 dello United, in particolare in difesa con i veterani Harry Maguire e Luke Shaw, entrambi fuori per gran parte dell’annata.

Un portavoce della squadra ha confermato martedì che lo United sta vagliando varie opzioni, in mezzo alle voci che parlano di un'importante revisione del reparto difensivo.

Manchester United, la finale di FA Cup vinta stimolo per la nuova stagione — Ten Hag spera che la squadra possa sfruttare lo slancio della vittoria in FA Cup per il

2024/25.

"La finale di FA Cup è stata una giornata fantastica, una delle più belle per molte persone", ha aggiunto, quando il gruppo si è riunito al Carrington Training Centre.

"So che abbiamo reso felici molti tifosi e questo dimostra che possiamo competere con i migliori. Siamo in grado di batterli e questo deve darci fiducia per il futuro, perché possiamo continuare così, perché abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra convinzione, ma sappiamo che dobbiamo fissare standard elevati... e viverli ogni giorno".

Il Manchester United inizierà la sua pre-season lunedì contro i norvegesi del Rosenborg a Trondheim.