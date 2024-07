Manchester United sconfitto dal Rosenborg nel primo test precampionato

I Red Devils puniti al 93' da un gol di Noah Holm. Ten Hag dopo la partita: "La nostra prestazione come squadra non è stata chiaramente all'altezza. Siamo il Manchester United e dobbiamo giocare meglio".

Davide Capano Redattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 10:45)

Ancora senza la maggior parte dei giocatori della prima squadra, il Manchester United si è recato ieri in Norvegia per il primo test precampionato. Il risultato contro il Rosenborg non è stato incoraggiante: i Red Devils hanno perso 1-0, subendo un gol negli ultimi istanti. A realizzarlo è stato Noah Holm al minuto 93.

Manchester United, male la prima amichevole — Con molti giovani nell'undici di partenza, Erik Ten Hag aveva ancora alcuni calciatori esperti come Jonny Evans, Casemiro (capitano), Wan-Bissaka, Marcus Rashford e Mason Mount.

(Foto tratta da profilo Facebook Manchester United)

Tuttavia, il tecnico olandese ha cambiato quasi tutta la squadra nell'intervallo - è rimasto solo il portiere Radek Vitek (20 anni) - e il risultato non è stato positivo. "Il risultato non è secondario. La nostra prestazione come squadra non è stata chiaramente all'altezza. Questo non è il livello del calcio di vertice. Siamo il Man United e dobbiamo giocare meglio", ha dichiarato Ten Hag ai canali ufficiali del club.

Red Devils in balia del Rosenborg — Il Rosenborg, come riportato da completesports.com, non solo ha vinto, ma ha anche dominato la gara, dopo aver effettuato 22 tiri rispetto ai cinque dello United, effettuato più passaggi, avuto una maggiore precisione nei passaggi e registrato più tiri in porta.

La squadra norvegese, inoltre, ha colpito quattro legni.