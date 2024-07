Atletico Madrid, la seconda maglia rende omaggio alla fontana di Nettuno

Dopo la maglietta home, che rendeva omaggio ai famosi vincitori del Double, l'away kit dell'Atletico fa riferimento alla fontana di Nettuno, dove i tifosi si riuniscono per celebrare i successi della squadra, come lo scudetto dell'annata 1995/1996. La fontana di Nettuno, situata al centro della plaza de Cánovas del Castillo, è uno dei monumenti più caratteristici della città di Madrid.

Il blu oceano è il colore dominante del kit. Il caratteristico tridente di Nettuno è stampato in rosso all'interno del colletto, mentre il bordo dello scudetto sul petto è decorato in rosso. Le maniche e il colletto presentano inoltre eleganti strisce bianche e rosse che conferiscono a questa divisa un carattere unico.

L'Atletico Madrid ha concluso la scorsa stagione al quarto posto nella Liga. In Copa del Rey e in Supercoppa spagnola i colchoneros sono usciti in semifinale, mentre in Champions League sono stati eliminati dal Borussia Dortmund ai quarti di finale. Koke e compagni faranno meglio con questa nuova maglia da trasferta?