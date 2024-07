Premier, Guardiola chiarisce: “De Bruyne resta al Manchester City”

Non escludo l'arrivo di nuovi giocatori, ma credo che per l'85, il 90 o il 95% delle possibilità avremo la stessa squadra anche l'anno prossimo".

"Mi sento tranquillo - prosegue il manager dei campioni d'Inghilterra -, perché la qualità umana che abbiamo in squadra è difficile da rimpiazzare, e la qualità c'è. Ma vedremo, non so se all'ultimo momento arriverà qualcuno per alcuni dei nostri giocatori e questi finiranno per andarsene e noi dovremo rimpiazzare queste partenze, decideremo".

Infine, Guardiola ha parlato di Rodri e della sua possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "La sua consistenza è brutale. Non posso negare quanto sarei felice se lo vincesse. Ma essere in lizza, essere nominato o vincere il Pallone d'Oro è fantastico. Per lui, ovviamente, ma anche per il City e per l'intera società. Credo che nessuno dubiti che la Spagna sia stata brillante sotto ogni aspetto. Non è facile vincere sette volte su sette".