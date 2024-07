Real Madrid, Benzema si espone: “Vinicius merita il Pallone d’Oro”

Karim è la stella della tournée dell'Al-Ittihad in Spagna. L'attaccante francese sta affrontando la sua seconda stagione in Arabia Saudita e dice di non avere rimpianti per aver lasciato i blancos...

Davide Capano Redattore 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 10:33)

Il Real Madrid del dopo Cristiano Ronaldo non può essere compreso senza Karim Benzema. Il francese ha preso le redini del portoghese ed è diventato, per un certo periodo di tempo, uno dei migliori attaccanti del pianeta.

Quando era al suo apice, ha deciso di partire per l'Arabia Saudita con grande sorpresa di tutti.

Benzema intervistato da "Marca" — Ora il Pallone d'Oro 2022 sta affrontando la sua seconda stagione all'Al-Ittihad, dove si sente protagonista. Benzema non ha rimpianti per aver lasciato il Real Madrid. Anzi, ritiene di averlo fatto al momento giusto.

Benzema (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

"Alcuni arrivano e altri se ne vanno. È così e succederà sempre. Era il momento giusto. Ovviamente mi guardo indietro e sono felice. La scorsa stagione hanno dato un senso di potenza, di buon calcio e per questo hanno vinto la Champions League e il campionato. Ad oggi, non vedo un'altra squadra che possa essere migliore del Madrid", ha confessato a "Marca" durante il suo soggiorno in Spagna.

Benzema ha insistito sul fatto che il Real Madrid "è attualmente la migliore squadra del mondo. Sono sempre forti e lottano per tutto. Mi fermo, guardo e non vedo nessuna squadra in grado di essere migliore".

Il numero 9 lasciato libero da Benzema ha già un proprietario per la stagione 2024-25. Sarà il connazionale Kylian Mbappé, del quale ha detto che "prima o poi avrebbe giocato per il Real Madrid". "È un grande giocatore", ha aggiunto a proposito dell'ex Paris Saint-Germain.

Benzema: "Vinicius è un calciatore completo" — Un altro dei temi trattati è stato quello del prossimo Pallone d'Oro, forse il più aperto degli ultimi 17 anni: "Dirò Vini perché lo merita per la sua stagione, e non solo per quello che ha fatto quest'anno, ma anche per il suo calcio e per quello che fa con la palla. È un ragazzo, un calciatore completo".

"Può vincere una partita da solo. Certo, con l'aiuto dei compagni, ma è molto bravo quando il Real Madrid ha bisogno di lui e per questo credo che se lo meriti. È sempre presente e si presenta sempre. Per tutto questo, il mio preferito è Vini", ha aggiunto Benzema.