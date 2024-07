Bayern, Kompany va oltre i paragoni con Pep Guardiola: 'Ognuno deve...'

Vincent si è presentato ieri in sala stampa e ha dichiarato apertamente che non gli piace essere paragonato a Pep: “Devi sentire e vivere la tua carriera di allenatore”

Davide Capano Redattore 23 luglio 2024 (modifica il 23 luglio 2024 | 09:56)

Il tecnico belga del Bayern Monaco Vincent Kompany, in relazione ai paragoni con Pep Guardiola, che ha allenato la squadra tedesca e anche lui quando giocava nel Manchester City, ha detto in conferenza stampa che "ognuno deve vivere la propria carriera di allenatore".

Bayern, parla Kompany — Il nuovo coach del club bavarese ha dichiarato che "Pep è forse l'allenatore più speciale del mondo", per il quale ha "molto rispetto", ma che pensa solo a quelle che saranno le sue "idee calcistiche".

"Credo nella mia personalità e nell'essere coraggioso, (Manuel, ndr) Pellegrini e altri allenatori mi hanno aiutato molto. Bisogna sentire e vivere la propria carriera di allenatore", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il suo approccio al calcio, il belga ha detto: "Non parliamo più tanto di sistemi perché la Bundesliga è un campionato molto buono e si vede che i giocatori possono giocare con diversi sistemi".

Le strategie di Kompany — "Finora ho parlato con tutti. Parlo molto con i difensori. A volte si tratta di dettagli e di fiducia per giocare in modo aggressivo. Ma anche di possesso, per avere il controllo. Ho la fortuna di poter lavorare ad un livello molto alto. Parliamo di gioco posizionale, di pressing, di movimento o di creazione di spazi... Conosciamo il profilo dei giocatori che abbiamo e le loro posizioni preferite. Ci adatteremo a questo", ha sottolineato Kompany.

Vincent Kompany durante un allenamento (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Interrogato sulle operazioni che la società sta valutando per rafforzare la rosa, Kompany ha spiegato che il suo "compito non è comprare o vendere, ma essere presente con la squadra", così come che "non sono importanti i nomi, ma la fame e la voglia" e che ciò che vuole è "allenarsi con loro e sentire l'energia della scorsa settimana".

A proposito di quest'ultimo punto, il tecnico ha poi affermato di aver visto "molto" nei giocatori durante i primi giorni di allenamento, visto che "ovviamente" si aspettava "una reazione" da parte loro. "Non c'è bisogno di parlare troppo con loro. Ma per me è importante dimostrare che abbiamo voglia di fare", ha chiarito l'ex manager del Burnley.