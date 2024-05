Kompany, arriva l’ufficialità: il belga è il nuovo allenatore del Bayern Monaco

Il belga lascia il Burnley per guidare Kane e compagni

Emanuele Landi Redattore 29 maggio 2024 (modifica il 29 maggio 2024 | 17:30)

Vincent Kompany lascia il Burnley e vola in Baviera. Il belga è il nuovo allenatore dell'FC Bayern con contratto valido fino a giugno 2027. Confermata, quindi, la notizia come riportata in giornata, attraverso le parole di Rummenigge che aveva preannunciato l'ex difensore del Manchester City.

Un ritorno, quasi, al passato per i bavaresi. L'ultimo allenatore che aveva avuto un passato nei Citizens era stato Pep Guardiola. Spazzati, quindi, i dubbi per la panchina dopo l'addio di Tuchel e i tanti nomi che si erano rincorsi: dalle voci che portavano a Flick, a Rangnick e addirittura a Muller giocatore/allenatore. Il tecnico è stato scelto e dovrà tornare a portare successi che quest'anno incredibilmente sono mancati in Baviera.

Le prime parole del neo tecnico dei bavaresi ai microfoni del club: "Non vedo l'ora di affrontare la sfida dell'FC Bayern. È un grande onore poter lavorare per questo club: l'FC Bayern è un'istituzione nel calcio internazionale".

"Possiamo confermare che il Burnley FC ha raggiunto un accordo che consentirà a Vincent Kompany di lasciare Turf Moor. - le parole, invece, del Burnley sui propri canali social che ufficializzano l'addio - Sebbene inizialmente fossimo fiduciosi nel mantenere il nostro manager, le mutevoli dinamiche della situazione lo hanno reso impossibile. Comprendiamo il fascino e il prestigio di un club come il Bayern Monaco e rispettiamo l'ambizione di Vincent di esplorare nuove opportunità. Auguriamo solo il meglio a Vincent e vorremmo mettere a verbale il nostro apprezzamento per la sua dedizione ogni singolo giorno in cui ha fatto parte di questa squadra di calcio.