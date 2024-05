Bayern Monaco, Rummenigge annuncia Kompany: “A breve l’ufficialità”

Sarà Vincent Kompany il nuovo allenatore del Bayern Monaco , che prenderà il posto di Thomas Tuchel . A confermarlo è stato l'attuale membro del consiglio direttivo del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine del premio alla carriera ricevuto ai Globe Soccer Awards in Sardegna: "Il nostro direttore (Max Eberl, ndr) ha scelto Vincent Kompany come nuovo allenatore. Stiamo completando gli ultimi dettagli e poi sarà ufficiale ”.

Secondo quanto riportato da BILD, l'ormai ex allenatore del Burnley Vincent Kompany avrebbe già scelto lo staff tecnico con il quale lavorerà al Bayern Monaco : Floribert Ngalula come vice allenatore, Bram Geers come preparatore atletico e René Maric (ex allenatore dell'Under 19 del Bayern).

Kompany come Guardiola

Un ex Manchester City sulla panchina del Bayern Monaco. Somiglianze e punti in comune tra quello che sarà il nuovo allenatore del club bavarese, Vincent Kompany e Pep Guardiola, attuale guida tecnica dei Citizens. Nelle vene di entrambi scorre il sangue SkyBlue, anche se il percorso sarà diverso: l'allenatore spagnolo si trasferì a Manchester proprio dopo l'esperienza tedesca, al contrario di Kompany che ha indossato la maglia del City per 12 stagioni (2007-2019), per poi chiudere la carriera da calciatore all'Anderlecht e intraprendere quella da allenatore.