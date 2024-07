Dopo due stagioni con la maglia del Manchester City la carriera di Julian Alvarez potrebbe proseguire lontano dall' Inghilterra . L'attaccante dei Citizens non si è espresso sulla sua nuova destinazione, ma deciderà il da farsi al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024 .

In un'intervista concessa ai microfoni di Tyc Sports, Julian Alvarez ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti un possibile addio al Manchester City : "Sono stato uno dei giocatori con più minuti nella stagione precedente, ma voglio dare maggior contributo anche nei big match . Addio ? Sono felice al Manchester City, ora sono concentrato sulle Olimpiadi , ho lottato per esserci. Al termine si vedrà ".

Guardiola: "Lasciamolo riflettere"

La risposta di Pep Guardiola, allenatore di Julian Alvarez al Manchester City, intervenuto in conferenza stampa ad Orlando, non si è fatta attendere: "La decisione finale spetta a lui. Álvarez desidera giocare partite importanti, ma lo stesso vale per altri 18-19 giocatori della squadra. Ha detto che ci penserà, quando avrà finito di pensarci, il suo agente chiamerà Txiki (Begiristain) e vedremo cosa succede. Lasciamolo riflettere sul suo futuro".