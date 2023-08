Julian Alvarez, 14 titoli in bacheca: lo stesso numero di Messi a 23 anni…

Il 23enne nato a Calchín, in campo nel secondo tempo e autore di uno dei tiri dal dischetto nella gara contro gli andalusi, è entrato nella storia raggiungendo un record detenuto solo da Lionel Messi. A 23 anni, infatti, Álvarez ha ora 14 trofei in bacheca, lo stesso numero di quelli vinti da Lionel alla stessa età.

Non si può nemmeno trascurare il fatto che Julián rientri pure nella ristretta lista di coloro che hanno vinto la Champions League e il Mondiale con il proprio Paese nella stessa stagione, impresa riuscita solo ad altri undici calciatori in tutta la storia. In Germania Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness, Jupp Kapellmann (1974), Sami Khedira (2014), in Francia Christian Karembeu (1998) e Räphaël Varane (2018), mentre in Brasile solo Roberto Carlos (2002).