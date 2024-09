L'Atlético annulla il concerto di Danna Paola in programma nell'intervallo del derby di Madrid: in un'intervista la famosa cantante messicana ha rivelato di essere tifosa del Real e ha anche pronosticato il risultato per il match: 1-2 per i Blancos

Sergio Pace Redattore 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 14:04)

Il concerto di Danna Paola nel derby di Madrid non s'ha da fare. La famosa cantante messicana, che conta oltre 33 milioni di followers sul proprio account Instagram, avrebbe dovuto esibirsi durante l'intervallo di Atlético Madrid-Real Madrid, gara in programma domenica sera alle ore 21 e valevole per l'ottava giornata della Liga.

L'evento, però, è stato annullato. La decisione è stata presa direttamente dall'Atlético Madrid. Niente, Danna Paola non può esibirsi al Civitas Metropolitano, si sono detti in casa Colchoneros. Sì perché il club biancorosso è venuto a sapere che la cantante è tifosa del Real. In un'intervista lei stessa ha confessato di tifare per i Blancos, arrivando a pronosticare anche la vittoria della squadra di Carlo Ancelotti nel derby in programma domenica.

Annullato il concerto di Danna Paola nel derby di Madrid, lei è tifosa del Real — Le dichiarazioni rilasciate da Danna Paola al programma spagnolo La Revuelta le hanno impedito di esibirsi durante l'intervallo del derby di Madrid tra Atlético e Real. Nell'intervista in questione, la 29enne cantante messicana, nota per aver interpretato Lucrecia Montesinos Hendrich nella serie spagnola di Netflix "Élite", ha confessato di condividere con il suo fidanzato la stessa passione e fede per il Real Madrid.

"Sono molto emozionata perché andrò a vedere il Real per la prima volta", le parole di Danna Paola, che ha anche intonato l'inno dei Blancos. Un'uscita pubblica che non poteva che non arrivare alle orecchie dell'Atlético. La società, a quel punto, non ha potuto fare altro che annullare la sua esibizione. La stessa Danna Paola, che dopo il successo ottenuto con Élite ha lasciato la carriera di attrice per dedicarsi completamente alla sua carriera da cantante, aveva pronosticato il risultato esatto del derby in programma domenica sera: "Finirà 1-2 per il Real Madrid e segneranno Vinicius e Valverde". Magari andrà così, ma intanto l'ospitata al Civitas Metropolitano è stata annullata...