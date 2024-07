Koke accende il derby di Madrid: “Loro sono forti, ma noi…”

Il capitano dell'Atletico Madrid accende il derby e mette in guardia i suoi: non è importante solo una partita, ma tutta la stagione

Il Real Madrid , vincitrice dell'ultima Champions, ad una rosa già ricca di talenti, ha aggiunto, in questa sessione di mercato, il fuoriclasse francese Kylian Mbappè , Koke riconosce la qualità degli avversari, ma sottolinea: "Non giocheremo tutte le partite contro di loro. Saranno soltanto due incroci e daremo il massimo,”.

Oltre il Derby di Madrid: una stagione di sfide per l'Atletico

Il derby di Madrid rappresenta un momento chiave della stagione dei Colchoneros, ma l'esperto Koke sottolinea l'importanza di mantenere alta la concentrazione per tutta l'annata. "Ogni partita in Liga è una sfida ed ogni punto è fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. L'Atletico Madrid non può permettersi di concentrarsi solo sulla sfida al Real Madrid, ma deve affrontare ogni partita con la stessa determinazione e voglia di vincere".