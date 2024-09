Il derby di Julian Alvarez: oggi all’Atletico, ma in passato al Real Madrid

Il derby di Madrid sarà una sorta di derby per Julian Alvarez: l'attaccante dell'Atletico ha un passato nelle file del Real Madrid

Domenica sera (calcio d'inizio ore 21:00) al Wanda Metropolitano va in scena il big match dell'8ª giornata di Liga spagnola, il derby di Madrid tra Atletico e Real. Le due squadre sono separate in classifica da due punti, i blancos sono davanti ai colchoneros, ma entrambe sono reduci da un buon momento di forma. Le merengues nelle ultime quattro hanno ottenuto altrettante vittorie, cinque se consideriamo anche il 3-1 rifilato allo Stoccarda in Champions League; la squadra di Diego Simeone, invece, è imbattuta (unica squadra insieme al Barcellona) e nel turno infrasettimanale ha avuto la meglio sul Celta Vigo, sconfitto di misuragrazie ad un gol al 90' di Julian Alvarez. L'ex attaccante del Manchester City ha un legame speciale con la stracittadina spagnola.

Un passato nel Real Madrid — In un'intervista concessa ai microfoni di Relevo, Piero Foglia, lo scopritore di Julian Alvarez, ha ripercorso le fasi salienti dell'esperienza di Julian Alvarez nelle file del Real Madrid: "Quando aveva 11 anni, trascorse 15 giorni a Madrid per un test, giocò un torneo a Perelada, Girona, col Real e impressionò particolarmente il club spagnolo. Tuttavia non potè firmare un contratto a causa di una normativa che impediva il trasferimento di giocatori minorenni senza che i genitori vivessero nel paese. Sebbene ci fosse l'intenzione di trattenerlo, Julián tornò in Argentina e successivamente giocò per il River Plate".

Oggi all'Atletico — Oggi è tornato a Madrid, ma giocherà per i colori della sponda opposta della Capitale, quelli biancorossi dell'Atletico Madrid. Fin qui l'attaccante Campione del Mondo con la Nazionale argentina ha già messo a segno due reti in sei partite, decisivo soprattutto nell'ultima gara contro il Celta Vigo. Sicuramente prima di entrare in campo gli torneranno in mente tutti i ricordi vissuti a Madrid con la maglia del Real e chissà che la dirigenza blancos, col senno di poi, non si sia pentita per non averci provato abbastanza dopo il compimento dei 16 anni di Julian.