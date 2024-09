Un primo tempo stradominato dall' Atletico Madrid sul piano del possesso palla e delle occasioni create. 10 tiri totali nello specchio a uno per la squadra di Diego Simeone che sfiora il vantaggio con Sorloth , Mamardashvili fa buona guardia, e con Samuel Lino che non inquadra lo specchio della porta. Al 39' però il muro del Valencia cade: De Paul trova Gallagher con un passaggio in corridoio, l'ex Chelsea a tu per tu con l'estremo difensore non perdona e sigla il gol dell' 1-0 .

Prima gioia per Julian Alvarez

Ad inizio ripresa il Valencia cestina una ghiotta opportunità da gol con Javi Guerra al 51' e tre minuti più tardi, come insegna la dura legge del gol, Griezmann riceve in area da Samuel Lino e insacca il colpo del 2-0. Per il Valencia è una mazzata psicologica, ma al peggio alle volte non c'è mai fine perchè nel finale c'è gloria personale, la prima con la maglia dell'Atletico Madrid, per Julian Alvarez. L'ex Manchester Citymette il punto esclamativo alla terza vittoria in campionato della squadra di Simeone.