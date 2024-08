Gianluca Simeone: “Per tutta l’estate ho detto a papà di prendere Julián”

Il figlio del Cholo, ora al Rayo Majadahonda, ha assicurato che non appena lui e i suoi fratelli hanno saputo della possibilità che Álvarez potesse arrivare all'Atletico Madrid, hanno insistito con Diego per far sì che ciò accadesse...

Davide Capano Redattore 19 agosto 2024 (modifica il 19 agosto 2024 | 07:31)

Julián Álvarez, già presentato all'Atletico Madrid, è il grande acquisto dell'estate dei colchoneros. Tutti in generale non vedono l'ora di vederlo in azione con la nuova maglia, ma ancora di più Gianluca Simeone, che ha "lavorato" in un certo senso per suo padre, il Cholo.

Gianluca Simeone su Julián Álvarez — "Appena ha fatto il suo nome a me e a mio fratello, per tutta l'estate gli abbiamo detto di portarlo qui", ha raccontato Gianluca al podcast "Local Legends". "È un giocatore che, anche se ha vinto tutto, può portare molto alla squadra. Ha l'ambizione di continuare a crescere", ha aggiunto.

Diego Simeone (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

E uno dei tre maschi di Diego ha spiegato come ha saputo che l'Araña era sul taccuino dell'Atletico Madrid. "Parliamo sempre di trasferimenti. Gli chiediamo come sta mettendo insieme la rosa, quale struttura avrà per la stagione.... A me personalmente, un giorno mi ha detto che Julián poteva essere una possibilità", ha raccontato l'attaccante del Rayo Majadahonda (club che milita in Segunda Federación in Spagna, nda).

I ricordi di Gianluca — Gianluca Simeone ha ammesso di non aver dovuto insistere troppo: "È stato facile convincerlo perché è un grande giocatore e gli abbiamo sempre detto di firmare".

Julián Álvarez (Foto tratta da profilo X @Atleti)

Curiosamente, il figlio del tecnico ha conosciuto Julián Álvarez quando era bambino e già allora sapeva che avrebbe potuto fare strada. "Conosco Julián Álvarez perché ho giocato con lui nella squadra riserve del River, ci conosciamo da quando eravamo molto giovani. Avevo già capito che sarebbe diventato un grande giocatore, che aveva molte qualità", ha svelato.

"È una grande persona, un bravo ragazzo, molto umile, sa quello che vuole e ha molta ambizione, il che è molto importante. Sarà molto utile all’Atletico", ha concluso.