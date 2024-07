Spagna, Gianluca Simeone firma per il Rayo Majadahonda

Il club di quarta categoria ha annunciato l'accordo col giocatore per ingaggiarlo dopo la scadenza del suo contratto con il Tudelano. Il figlio del Cholo aggiunge così un'altra squadra spagnola alla sua carriera dopo Xerez e Ibiza.

Gianluca Simeone, figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone, ha firmato per il Rayo Majadahonda. Il club, che gioca in Segunda Federación, il quarto livello del calcio spagnolo, lo ha annunciato ufficialmente per la stagione 2024-2025.