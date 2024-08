Simeone jr promosso in prima squadra dall’Atletico, sarà derby in famiglia

Dopo il goal nella prima gara dell'Olimpiade con l' Argentina , Giuliano Simeone ottiene un'altra grande soddisfazione. L' Atletico Madrid ha infatti deciso di promuoverlo in prima squadra. Il club spagnolo ha scelto di integrare il giovane talento, figlio del tecnico Diego Simeone e fratello minore dell'attaccante del Napoli Giovanni, nella rosa principale dei Colchoneros.

Giuliano ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito all'Alavés, dove ha dimostrato tutto il suo valore. Con 14 presenze, 1 gol e 2 assist in Prima Division, il giovane attaccante ha convinto tutti, rendendosi protagonista anche di ottime prestazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'Alavés sperava di poterlo avere tra le proprie fila anche nella prossima stagione, ma l'Atletico Madrid ha deciso di tenerselo stretto.