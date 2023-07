Lo strano caso di Arroyo: mai una presenza nel Liverpool, ma i Reds lo rinnovano!

I Reds lo accolgono e nel medesimo istante lo mandano via. Via, in giro per il mondo, a crescere e a maturare, nella speranza che, una volta tornato all'ovile, si sia trasformato da ranocchio a principe.

Prima il Maiorca in Spagna, poi il Gent in Belgio. Anfiled rimane soltanto un miraggio. Non fa in tempo a far ritorno e a disfare i bagagli che subito deve ripartire. Ancora in prestito, prima in Repubblia Ceca, poi di nuovo in Spagna, migrando da un club all'altro. Mirandes, Alaves ed ora Andorra. È il settimo prestito in 5 anni per il difensore colombiano, rimasto però, ancora ufficialmente legato al Liverpool. I Reds infatti hanno rinnovato il suo contratto fino al 2025.