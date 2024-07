Napoli, Gaetano Fontana: “Occhio a Folorunsho. Su Conte…”

“Folorunsho non può essere considerato un naturale sostituto di Piotr Zielinski perché hanno caratteristiche diverse. Sono molto dispiaciuto, tra l’altro, per la partenza del polacco in quanto sono ancora propenso al calcio romantico e ai rapporti che durano ancora più a lungo rispetto ai quasi otto anni vissuti da Zielinski a Napoli ".

“Credo che Folorunsho sia un elemento da tenere fortemente in considerazione in quanto è cresciuto tantissimo in questi anni; ha avuto modo di trovare spazio a Verona e lo ritengo pronto per una squadra dal blasone del Napoli. Spalletti ha avuto l’opportunità di valutare la sua crescita nel corso dell’esperienza vissuta in azzurro, tanto da convocarlo anche per il Campionato Europeo in Germania. Significa che si è verificata una crescita davvero importante di questo ragazzo”, ha concluso Fontana a EuropaCalcio,it.