Atletico-Real Madrid: chiusura parziale del Metropolitano per i prossimi tre turni

Come riportato dall'ANSA, il Comitato di gara della Federcalcio spagnola, riunitosi nella giornata di oggi, ha decretato la chiusura parziale dello stadio Metropolitano di Madrid per le prossime tre giornate di Liga come sanzione per il lancio di oggetti in campo durante Atletico Madrid-Real Madrid. Il derby valido per l'ottava giornata di Liga spagnola, andato in scena domenica scorsa, è terminato 1-1 dopo la sospensione decretata dall'arbitro con il rientro delle squadre negli spogliatoi.