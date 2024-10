La proposta di Simeone dopo il derby

Proprio l'allenatore dell'Atletico Madrid è tornato sulla questione durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Benfica: "L'Atletico sta lavorando, per me gli 'estremisti' devono essere fuori, è un'opportunità per il club. Invito anche ad aprire il dibattito per sanzionare il giocatore che provoca", ha detto il tecnico dei colchoneros riferendosi a Courtois, vittima principale del lancio di oggetti.