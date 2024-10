Derby di Madrid, spuntano gli audio dell’arbitro: “Ho raccolto tre accendini”

Sul campo è finito 1-1, ma per tutto ciò che è accaduto sulle tribune del Wanda Metropolitano, il derby di Madrid prosegue. La RFEF (Federazione calcistica spagnola), ha pubblicato infatti un video in cui si possono ascoltare le conversazioni che l'arbitro Mateo Busquets Ferrer ha avuto nella gestione di quel momento di tensione.

Nel video pubblicato sono stati rivelati gli audio dell'arbitro durante i momenti di tensione del derby di Madrid , in particolare nella gestione del lancio di oggetti dagli spalti verso il campo. Si sente l'arbitro Busquets Ferrer ricevere segnalazioni via auricolare: " Sei favorevole al portiere ", mentre cerca di mantenere il controllo della situazione.

Dopo che Courtois gli consegna un accendino, l'arbitro si avvicina al bordo campo per chiedere al delegato di far diffondere un messaggio attraverso l'impianto sonoro, invitando i tifosi a smettere di lanciare oggetti. Tuttavia, quando il gioco riprende, altri oggetti vengono nuovamente scagliati in campo, l’arbitro avverte che sarà necessario fermare la partita e lo comunica ai due allenatori.