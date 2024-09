Infortunio per Courtois nel Derby contro l'Atletico Madrid: ecco i possibili tempi di recupero per il portiere del Real. Le sue condizioni.

Infortunio Courtois, i tempi di recupero: possibile rientro dopo la sosta

Il portiere belga potrebbe tornare in campo solo dopo la seconda sosta per le Nazionali, in programma a metà ottobre. Courtois salterà sicuramente la sfida di Champions League sul campo del Lille, in programma mercoledì, ed il successivo match in Liga contro il Villarreal che si giocherà sabato 5 ottobre alle ore 21.00. L'obiettivo dello staff medico è quello di recuperare Courtois per Celta Vigo-Real Madrid del prossimo 19 ottobre, alla ripresa dei campionati dopo la pausa Nazionali.