Kylian Mbappé ha bruciato le tappe e sarà a disposizione di Ancelotti già in Champions League: il francese è convocato per Lille.

All'indomani del pareggio in extremis nel Derby con l'Atletico Madrid e dopo aver perso Courtois , Carlo Ancelotti ritrova a sorpresa Kylian Mbappé . Recupero lampo della stella francese: l'attaccante ha già smaltito l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare anche il Derby di Madrid ed è stato convocato per la trasferta di Champions League contro il Lille .

Infortunio Mbappé già alle spalle: il francese è convocato per il Lille

La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nella gara di Liga contro l’Alaves, risalente allo scorso 24 settembre, avrebbe dovuto tenere Mbappé ai box per circa tre settimane. All'ex Paris Saint-Germain, però, è bastata una settimana e meno di 7 giorni. L’attaccante francese del Real Madrid ha infatti recuperato a tempo record dal problema muscolare ed è di nuovo a disposizione di Carlo Ancelotti. Mbappé figura infatti fra i convocati per il Lille, match in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00.