Inizio di stagione straordinario per Viktor Gyökeres. L'attaccante svedese, in forza allo Sporting Lisbona, grazie al rigore trasformato nel successo per 3-0 contro l'Arouca, ha raggiunto quota 8 gol in Primeira Liga, consolidando il suo status di goleador implacabile. Non solo, le sue prestazioni sono state determinanti anche in Nazionale: in Nations League ha trascinato la Svezia con una doppietta contro l’Estonia ed è stato protagonista di una prestazione scintillante contro l’Azerbaigian, con un gol e due assist all'attivo.