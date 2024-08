Il Porto vince la Supercoppa di Portogallo, primo titolo della stagione, contro lo Sporting Lisbona che si butta via, sprecando 3 gol di vantaggio

All'Estadio Municipal de Aveiro la squadra di Ruben Amorim parte fortissimo e al 9' è già avanti di due gol grazie alle marcature di Inacio e Pedro Gonçalves . Il Porto non riesce a reagire e al 24' incassa la terza rete che sa tanto di ko tecnico: Quenda , liberato da Gyokeres , fa partire una conclusione che spegne la sua corsa sotto la traversa. Finita? Macchè. I Dragoes si affidano alle giocate del loro calciatore simbolo, quel Galeno , oggetto delle mire di mercato della Juventus , che poco prima della mezz'ora (28') riapre i giochi.

Lo Sporting spreca, il Porto rimonta e vince

Nella ripresa lo Sporting Lisbona si butta via e il Porto nel giro di 120 secondi riequilibra la sfida. Nico accorcia ulteriormente le distanze siglando la rete del 3-2, mentre il solito Galeno fa 3-3 e realizza la sua prima doppietta stagionale. Si va ai supplementari, subentra la stanchezza, è anche normale per via del caldo e delle fatiche della preparazione estiva; il guizzo decisivo lo trova il neo entrato Ivan Jaime che mette a segno il definitivo 4-3 che permette al Porto di completare la rimonta e conquistare la Supercoppa di Portogallo.