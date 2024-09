Mbappé in Italia, l’omonimo Denis Florian ha firmato col Trepuzzi Calcio

Mbappé in Italia. No, non è uno scherzo ma un semplice caso di omonimia. Denis Florian non ha nessun legame di parentela con Kylian. L'attaccante camerunense ha solo una cosa in comune col bomber del Real Madrid, ossia il cognome. Il classe 2000 sbarca in Salento, avendo firmato col Trepuzzi Calcio.