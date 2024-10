Caso Mbappé, l’avvocato: “Una denuncia non dimostra nulla. Lui è sereno”

Le parole dell'avvocato di Mbappé

Maître Marie-Alix Canu-Bernard, avvocato di Kylian Mbappé, ha parlato così al telegiornale francese TF1: "Ci viene detto di una denuncia, di una presentazione di una denuncia, ma in questo momento non sappiamo nemmeno contro chi. Una denuncia non dice la verità, una denuncia non dimostra nulla. E non so nemmeno, ancora una volta, se la denuncia è rivolta a lui. Lui non è mai solo, non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui ci sarebbe da correre dei rischi. Quindi questo esclude del tutto che possano esserci stati atti riprovevoli da parte sua, posso dirvi che è una certezza assoluta”.