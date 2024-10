Tiene sempre banco in Francia il caso Mbappé . La stella del Real Madrid non ha preso parte ai due match della Francia di Nations League contro Israele (vittoria dei Bleus per 4-1) e contro il Belgio (gara in programma lunedì sera). L'ex Paris Saint-Germain si è tagliato fuori dai convocati per infortunio. Ma fa strano il fatto che Mbappé sia stato gettato nella mischia al 71' di Real Madrid-Villarreal, ultimo impegno dei Blancos in campionato prima della pausa per le nazionali.

Insomma, in Francia le polemiche si sono moltiplicate per i recenti atteggiamenti di Mbappé, che è stato pure beccato ad un ristorante e in discoteca a Stoccolma mentre si stava giocando Israele-Francia. L'attaccante starebbe godendo di alcuni giorni di riposo come da programma concordato con il Real Madrid. Programma che però il ct della Francia, Didier Deschamps, sconosce come lui stesso ha dichiarato a Téléfoot: "Non seguo le notizie sui giocatori che non sono qui. Kylian sta seguendo un programma con il Real Madrid. Non so quale fosse il suo programma, se fosse fuori, se fosse presente o meno... Devo occuparmi di quelli che sono qui. Kylian mi ha mandato un messaggio prima della partita... Dopo, come ogni giocatore del club, segue il programma con un giorno di riposo, non di riposo (...) Nei giorni di riposo, i giocatori hanno la libertà di fare quello che vogliono".