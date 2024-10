Real Madrid, Butragueño esalta Vinicius: “Mi ha ricordato Pelè”

Una prestazione mostruosa quella di Vinicius Junior contro il Borussia Dortmund: l'ex attaccante dei blancos Emilio Butragueño ne ha esaltato le gesta al triplice fischio, paragonando il brasiliano al connazionale Pelè

Vincenzo Bellino Redattore 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 19:59)

Vinicius Jr. si autocandida per la conquista del Pallone d'Oro, grazie alle sue straordinarie prestazioni che lo stanno conducendo ai vertici del calcio mondiale. La sua recente tripletta contro il Borussia Dortmund ha incantato non solo i tifosi del Real Madrid, ma anche la leggenda del club, Emilio Butragueño, che al triplice fischio si è lanciato in un paragone pesante e significativo: "Mi ha ricordato Pelé". Un elogio che sicuramente lascerà un segno profondo nel giovane fuoriclasse brasiliano.

Inarrestabile — La prestazione di Vinicius contro il Borussia Dortmund è stata decisiva. In un momento delicato, con il Real Madrid sotto di due gol, il brasiliano ha preso la squadra sulle spalle e ha guidato la rimonta con una tripletta spettacolare. Il paragone con Pelé, soprattutto se espresso da una figura storica come Butragueño, assume un'importanza particolare, considerato che l'ex campione spagnolo è noto per la sua diplomazia.

Grazie a questa prestazione, Vinicius ha eguagliato Mbappé come miglior marcatore della squadra, ma lo ha superato per numero di assist, dimostrando la sua versatilità e abilità nel coinvolgere i compagni di squadra. Con il Clasico all'orizzonte e una sfida sempre più serrata per il titolo di capocannoniere della Champions League, il brasiliano sta vivendo il momento più brillante della sua carriera.

Vinicius sogna il Pallone d'Oro — Difficile porsi dei limiti quando si gioca al Real Madrid. Vinicius sta rapidamente scalando la classifica dei marcatori della Champions League e potrebbe competere per il titolo di miglior goleador del torneo, attualmente detenuto da Harry Kane. Dalla partita contro la Real Sociedad, il brasiliano ha partecipato a un gol ogni 74 minuti, un ritmo impressionante che dimostra la sua forma straordinaria. Con due appuntamenti cruciali all'orizzonte, il Clasico contro il Barcellona e la possibilità di vincere il suo primo Pallone d'Oro, Vinicius potrebbe presto entrare nella leggenda del calcio mondiale, un traguardo che persino Pelé, al quale è stato paragonato, non ha non ho mai potuto raggiungere.